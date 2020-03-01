Департамент інфраструктури міста тимчасово припиняє прийом громадян

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20 марта улицам Сум и районных центров начали курсировать автомобили подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям....
Управління стратегічного розвитку міста доводить до відома сумчан, що на час дії карантину працюватиме у дистанційному режимі....
С сегодняшнего дня в Сумах будет курсировать авто с громкоговорителем, которое будет напоминать сумчанам о необходимости соблюдения правил во время...
На сайте Глуховского городского совета сообщается, что график движения городского транспорта будет изменен....
Управління «Служба у справах дітей» тимчасово припинило безпосередній прийом громадян з метою запобігання вірусної інфекції COVID-19....