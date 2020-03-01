В Сумском районе медикам выделили больше миллиона на борьбу с коронавирусом

На пленарном заседании решили направить 793 тыс. гривен для КНП «СЦРКБ» для приобретения средств индивидуальной защиты медицинских работников и 8 кислородных концентраторов, 90 тыс. гривен на приобретение генератора для больницы, а также 207 тыс. гривен КНП «ЦПМСД» также для обеспечения медицинских работников средства индивидуальной защиты, сообщил на своей странице глава райсовета Вадим Акперов.
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