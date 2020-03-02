С понедельника сумчане будут жить по-новому (видео) Мэр Сум Александр Лысенко рассказал в прямом эфире в Фейсбуке о сегодняшних решениях заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он рассказал, что понедельника коммунальный транспорт будет ездить в спецрежиме, обеспечивая перевозку прежде всего медиков, а также бюджетообразующих предприятий и предприятия критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Также на завтра планируется заседание исполкома, который примет решение об изменении транспортной схемы в городе с диагональной на радиальную. Также планируется проверка транспорта, въезжающего в город. На шести направлениях будет стоять полиция и не пускать иногородних из других областей.

Он попросил всех, прибывших из-за границы за последние две недели, сообщить об этом в Службу «15-80» по тел. 15-80 или 0675390633 или в отдел здравоохранения – тел. 780-000. Это обязательно, согласно принятого закона на этой неделе. Всех обратившихся будут контролировать.

Что касается работающих магазинов, он сообщил, что на одного покупателя должно быть 5 кв. м, то есть, если площадь помещения 50 кв. м, тогда можно принимать 10 человек. Он пообещал проверки с полицией.

Уже сейчас проводят обработку подъездов многоэтажек, транспорт, а также будут дезинфицировать остановки.