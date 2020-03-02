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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41199

Подробности силового задержания водителя под кайфом от сумских патрульных

21 марта, около 15 часов, за нарушение ПДД на улице Леваневского, экипаж патрульных остановил транспортное средство Daewoo Lanos.

Проверяя документы, инспекторы обнаружили у водителя явные признаки наркотического опьянения. Мужчина заметно занервничал, когда услышал, что сейчас патрульные проведут в отношении него поверхностную проверку. В этот момент он резко положил руку в карман и начал что-то там рвать. На требования стражей порядка прекратить данные действия мужчина не реагировал. Полицейские применили к нему физическую силу и спецсредства - наручники.

В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы составили на него админматериалы по ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. В дальнейшем, следователи изъяли у него бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.

Общество Наркотики Патрульная полиция Под кайфом

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