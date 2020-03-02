Подробности силового задержания водителя под кайфом от сумских патрульных

Проверяя документы, инспекторы обнаружили у водителя явные признаки наркотического опьянения. Мужчина заметно занервничал, когда услышал, что сейчас патрульные проведут в отношении него поверхностную проверку. В этот момент он резко положил руку в карман и начал что-то там рвать. На требования стражей порядка прекратить данные действия мужчина не реагировал. Полицейские применили к нему физическую силу и спецсредства - наручники.
В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы составили на него админматериалы по ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. В дальнейшем, следователи изъяли у него бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
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