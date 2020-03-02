Сумская нардепша рассказала, почему не раздает «гречку»

«А теперь о "гречке", которую не раздают сумские нардепы.
Украина, как и многие другие государства в мире, ведет борьбу с коронавирусом. Это война против пандемии, паники, фейков, эгоизма, пиара и заработка на крови. И в это время каждый должен делать свое дело. Врачи - спасать жизни, правоохранители - обеспечивать общественный порядок, нардепы - принимать законы, в частности о внедрении «налоговых каникул», усилении ответственности за нарушение правил карантина, об отсрочке оплаты коммунальных услуг, о премировании медиков и защите работников от увольнения. Каждый должен делать свое дело, и все общее - беречь здоровье, не выходить без необходимости на улицу, избегать скоплений людей, соблюдать правила гигиены. Беда должен объединять украинцев, а не наоборот! Берегите себя и друг друга!», - написала она на своей странице в Фейсбуке.
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