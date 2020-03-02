Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом

Это 50 костюмов индивидуальной защиты, 150 защитных очков, 130 защитных щитков, а также 700 респираторов защиты FFP2, 1000 индивидуальных масок, 1000 пар перчаток. Ориентировочная стоимость приобретенного - 400 тыс. грн.
Всего БФ «Технология» уже потратил 3,842 млн грн на борьбу с коронавирусом, купив уже 4 аппарата искусственной вентиляции легкий за 2,12 млн грн.
Об этом рассказал глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн....
Информацию сообщил мэр города Виталий Кличко....
Народный депутат Украины по округу № 157 (Сумы) Татьяна Рябуха впервые с введения карантина обратилась к своим избирателям....
Мэр Сум Александр Лысенко рассказал в прямом эфире в Фейсбуке о сегодняшних решениях заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности...
Мэр Сум Александр Лысенко рассказал в прямом эфире в Фейсбуке о решениях сегодняшнего заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности...