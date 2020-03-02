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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:08126

Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом

Сегодня средства индивидуальной защиты получил медицинский персонал Сумской областной инфекционной больницы и Сумской городской детской больницы им. Св. Зинаиды.

Это 50 костюмов индивидуальной защиты, 150 защитных очков, 130 защитных щитков, а также 700 респираторов защиты FFP2, 1000 индивидуальных масок, 1000 пар перчаток. Ориентировочная стоимость приобретенного - 400 тыс. грн.

Всего БФ «Технология» уже потратил 3,842 млн грн на борьбу с коронавирусом, купив уже 4 аппарата искусственной вентиляции легкий за 2,12 млн грн.

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Общество Бізнес-місту Благотворительность БФ Технология Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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