Сумской бизнес уже потратил почти 4 млн на борьбу с коронавирусом Сегодня средства индивидуальной защиты получил медицинский персонал Сумской областной инфекционной больницы и Сумской городской детской больницы им. Св. Зинаиды.

Это 50 костюмов индивидуальной защиты, 150 защитных очков, 130 защитных щитков, а также 700 респираторов защиты FFP2, 1000 индивидуальных масок, 1000 пар перчаток. Ориентировочная стоимость приобретенного - 400 тыс. грн. Всего БФ «Технология» уже потратил 3,842 млн грн на борьбу с коронавирусом, купив уже 4 аппарата искусственной вентиляции легкий за 2,12 млн грн.