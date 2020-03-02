На Сумщине 10 подозрений на коронавирус Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов.

«Шановні мешканці Сумщини!

Станом на 20.00 21.03.2020 в закладах охорони здоров'я областi, під наглядом медичних працівників, перебуває 10 осіб з пiдозрою на COVID-19, у тому числi двi дитини. Стан всiх пацiєнтiв стабiльний. Проводиться обстеження. Слiд зазначити, що у п'яти осiб коронавiрусна iнфекцiя виключена на пiдставi результатiв вiрусологiчного дослiдження, здiйсненого у референс лабораторiï м. Киïв.

Задля вашоï безпеки, з метою мiнiмiзацiï наслiдкiв занесення на територiю Украïни випадкiв COVID-19, мої колеги разом з владою сьогоднi працюємо у форматi 24/7. I саме про деякi нашi кроки щодо попередження розповсюдження цiєï інфекції, хочу розповiсти.

20 березня губернатором областi Романом Грищенко спiльно з управлінням охорони здоров’я було проведено моніторинг готовності медичних закладів регioну до прийому хворих з COVID-19 та пацієнтів з підозрою на інфікування. На жаль, в ряді районів рівень готовності визнаний неналежним. Не всі нині демонструють усвідомлення серйозності ситуації та готовність до невідкладних заходів, в тому числі з фінансування необхідних додаткових витрат на користь медичної галузі. У зв’язку з цим будуть прийматись кадрові рішення. Загалом же, якщо порiвняти ситуацiю з тiєю, що була ще тиждень тому, є чимало позитивних зрушень. Вирiшуються питання покращення матерiально-технiчноï бази закладiв охорони здоров'я завдяки видiленню додаткових коштiв.

Велика подяка громадянам, які надають благодійну допомогу медичним закладам області у вигляді засобів і приладів медичного призначення – від засобів індивідуального захисту для медпрацівників до апаратів штучної вентиляції легень експертного класу. До речi, в областi створений штаб бiзнесу, що допомогатиме у боротьбi з короновiрусом. Таку iдею запропонував генеральний директор ТОВ «Гуала Кложерс Украïна» Володимир Заєць. Мета створення штабу — об'єднати весь бiзнес Сумщини у боротьбi з розповсюдженням захворювання. I це дiйсно допомога. Наразi Сумська обласна iнфекцiйна клiнiчна лiкарня iм. З. Й. Красовицького та Сумська мiська дитяча клiнiчна лiкарня св. Зiнаïди отримали дезiнфектанти i засоби iндивiдуального захисту, що вкрай необхiднi.

В ряді лікарень вже наявнi швидкі тести на антитіла до COVID-19. Але, шановнi земляки, як лiкар, хочу у зв'язку з цим, зазначити наступне. Чимало осіб без ознак захворювання звертається до iнфекцiйних вiддiлень з вимогою про проведення такого обстеження. Це є недоцільним. По-перше, таким чином люди наражають себе на небезпеку ураження повітряно-краплинними інфекціями, приходячи без нагальної необхідності до інфекціоністів. По-друге, тести розраховані на визначення антитіл до вірусу, які з’являються в крові лише на 6-7 день після появи симптомiв. По-третє, лікарі мають виконувати відповідні протоколи, в яких наголошено, що дослідження на COVID-19 проводиться лише за умови наявності клінічних ознак.

Шановні мешканці Сум та області! Те, що на даний момент реально може захистити від інфікування новим коронавірусом, – це дотримання карантинних заходів, самоізоляція, в разі необхідності пересування поза межами помешкань – мінімізація контактів з людьми, використання індивідуальних засобів захисту (на тлі дискусій з приводу доцільності використання масок не слід нехтувати ними) та неуклінне виконання правил особистої гігієни (миття рук, обробка їх дезінфікуючими розчинами тощо).

Нагнітання та підтримання паніки в суспільстві своїм долученням до неї, – неприпустиме в час, коли імунна система кожного з нас має бути готова дати відсіч інфекційній загрозі. Тож, захистіть себе та своїх рідних, сумлінно дотримуючись карантину, не випускайте з-під контролю хронічні хвороби (особливо в осіб похилого віку), фокусуйте увагу на оптимістичних новинах, найкращою з яких, думаю, була та, що перший в Україні пацієнт з COVID-19 в м. Чернівці вже виписаний з лікарні з одужанням.

Зараз кожен може запобігти поширенню інфекції в нашій країні, просто залишаючись удома з рідними та близькими людьми. Бережіть себе. Будьте здорові!», - написал он.