Сумской исполком ввел новые ограничения по карантину Сегодня, 22 марта, принято решение исполкома Сумского горсовета «О введении дополнительных карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ».

В решении говорится:

«1. Департаменту інфраструктури міста, відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради опрацювати з Управлінням патрульної поліції в Сумській області питання щодо:

1.1. Обмеження руху транспорту на вулицях і дорогах міста Суми на ділянках:

- вул. Тополянської (від Тополянського водозабору

КП «Міськводоканал» (вул. Тополянська 163) в напрямку с. Піщане);

- вул. Сонячна (в напрямку вул. Ганнівської);

- пров. Гайовий (в напрямку с. Сад, Сумського р-ну);

- проїзд від вул. Роменської в напрямку ПАТ «Сумирибгосп» та проспекту Козацький;

- перехрестя «вул. 1-а Красносільська – вул. 2-а Красносільска»

(в напрямку бази відпочинку «Олдиш»);

- вул. М. Лукаша (від перехрестя «вул. І. Піддубного -

вул. М. Лукаша»);

- вул. Прикордонна (шляхопровід, район ТОВ «Керамейя» в напрямку с. Новоселиця);

- вул. М. Кощія (в напрямку с. Токарі, Сумського району);

- пров. Хвойний (район дитячого табору відпочинку «Сонячний» в напрямку с. Хомине, Сумського району).

1.2. Розроблення відповідних схем зміни руху транспорту, встановлення відповідних знаків дорожнього руху та транспортних огороджень, які унеможливлюють чи обмежують рух транспортних засобів на ділянках вулиць та доріг міста Суми, визначених в п.п.1.1.

2. Управлінню патрульної поліції в Сумській області:

2.1. Забезпечити публічну безпеку, порядок та безпеку дорожнього руху на ділянках вулиць та доріг міста Суми, визначених п.п.1.1 та прилеглій території.

2.2. Посилити контроль за переміщенням громадян та вантажів на ділянках вулиць та доріг міста Суми, визначених п.п.1.

3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики, департаменту інфраструктури міста забезпечити доведення інформації про обмеження руху транспорту на ділянках вулиць та доріг міста Суми до відома населення.

4. Рекомендувати органам поліції, закладам охорони здоров’я та Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями міста Суми щодо карантинних заходів.

5. КП «Інфосервіс» Сумської міської ради забезпечити встановлення на в’їздах та виїздах з міста Суми засобів відеоспостереження за рахунок резервного фонду та забезпечити передачу даних через інтернет у режимі реального часу черговим частинам Сумського відділу поліції ГУПН в Сумській області та Управління патрульної поліції в Сумській області.

6. Громадянам, які прибули до міста Суми з 05.03.2020 р. з країн із підвищеним рівнем захворюваності на COVID-19 та з інших областей України де були зареєстровані підтверджені випадки COVID-19 (Чернівецька, Житомирська, Дніпропетровська, Київська, Донецька, Івано-Франківська, Харківська, Львівська, Тернопільська області та м. Київ) невідкладно повідомляти про це, засобами зв’язку, сімейних лікарів, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради або відділ «Служба 15-80».

Департаменту комунікацій та інформаційної політики через засоби маїсової інформації та шляхом розміщення на офіційному порталі Сумської міської ради, департаменту інфраструктури міста через голів квартальних комітетів, суб’єктів господарювання, які здійснюють обслуговування житлового фонду міста та управителів ОСББ довести зазначені вимоги до відома населення.

7. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради здійснювати облік громадян, які прибувають до міста Суми та повідомляють про це згідно п.6 даного рішення».