У Сумах міська та обласна «гарячі лінії» приймають дзвінки з питань лікування COVID-19

У робочий час працює «гарячий телефон» міського відділу охорони здоров’я – (0542)78-70-00; обласного управління охорони здоров’я – (0542)66-00-75.

Перевірену інформацію щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні, зокрема в розрізі областей, можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Цілодобово з питань протидії коронавірусу сумчани можуть звертатися до «Служби 15-80» за телефонами: 15-80, 62-08-55, 70-10-08; (067)5390633 та на «гарячу лінію» (0542)68-20-90 та (0542)68-20-25 (телефони «швидкої»).

Міський відділ охорони здоров’я повідомляє, що наразі триває ретельна робота з обліку та огляду громадян, які прибувають з різних країн світу. З аеропорту автомобільними спецрейсами цих громадян доставляють до різних обласних центрів у тому числі й до Сум. За оперативним повідомленням поліції, цих громадян оглядають медичні працівники, надають консультації та медичну допомогу. Принагідно варто наголосити, що громадяни, які прибули з-за кордону і не підписали декларації з сімейним лікарем, мають звернутися до одного з двох центрів надання первинної медичної допомоги, що функціонують в Сумах (кожен центр має свій сайт), аби вибрати амбулаторію та отримати консультацію лікаря.

Відділ охорони здоров’я терміново укладає договори з постачальниками антисептиків, деззасобів та засобів індивідуального захисту, костюмів та масок високого ступеню захисту для лікарів, які працюватимуть з хворими в стаціонарних відділеннях. На ці цілі з міського резервного фонду виділено 3 млн гривень.

Індивідуальними масками наразі забезпечені лікарі та пацієнти, які звертаються на прийом до сімейних лікарів. На сьогодні деякі місцеві виробники (підприємець Петро СОРОКА та інші) здійснюють пошив індивідуальних масок. Водночас фінансування придбання засобів індивідуального захисту за бюджетні кошти можливе лише за умови наявності сертифікату на товар, цієї норми дотримуються комунальні заклади.

Наразі головні лікарі міських комунальних установ визначаються з постачальниками для лікувальних закладів Сум апаратів штучної вентиляції легень. Урядом передбачена законодавча норма щодо спрощеної процедура придбання дорого вартісного обладнання поза системою ProZorro та визначено перелік медичного обладнання. На сьогодні визначена Кабінетом Міністрів процедура готова до застосування. З міського резервного фонду на придбання апаратів ШВЛ передбачено направити 10 млн гривень.