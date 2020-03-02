На Сумщине полетят головы главврачей райбольниц На Сумщине по результатам инспекции районных больниц будут приняты кадровые решения.

На прошлой неделе глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко вместе с заместителями, специалистами областного управления здравоохранения и представителями областного совета проинспектировали районные больницы относительно их готовности оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, пациентам с подозрением и консультативную помощь лицам, которые контактировали с больными.

Почти ко всем больницам в районах у главы облгосадминистрации и его заместителей были замечания, главным врачам предоставлены алгоритмы действий по устранению тех или иных недостатков.

Самой плохой оказалась готовность Ахтырской центральной районной больницы. В медицинском учреждении сделан современный ремонт, на который было потрачено значительные средства. Но, к сожалению, из-за непонимания руководителем ЦРБ нынешней ситуации в Украине и мире, важности подготовки больницы к принятию больных коронавирусной инфекцией, могут пострадать жители Сумщины.

Как сообщили на брифинге в облгосадминистрации, по результатам проверки районных больниц областной властью будут приняты кадровые решения.