На Сумщине полетят головы главврачей райбольниц

На прошлой неделе глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко вместе с заместителями, специалистами областного управления здравоохранения и представителями областного совета проинспектировали районные больницы относительно их готовности оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, пациентам с подозрением и консультативную помощь лицам, которые контактировали с больными.
Почти ко всем больницам в районах у главы облгосадминистрации и его заместителей были замечания, главным врачам предоставлены алгоритмы действий по устранению тех или иных недостатков.
Самой плохой оказалась готовность Ахтырской центральной районной больницы. В медицинском учреждении сделан современный ремонт, на который было потрачено значительные средства. Но, к сожалению, из-за непонимания руководителем ЦРБ нынешней ситуации в Украине и мире, важности подготовки больницы к принятию больных коронавирусной инфекцией, могут пострадать жители Сумщины.
Как сообщили на брифинге в облгосадминистрации, по результатам проверки районных больниц областной властью будут приняты кадровые решения.
А также сообщить о возвращении своих семейных врачей, терапевтов и педиатров или отдел здравоохранения Сумского городского совета (тел.787-000)....
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