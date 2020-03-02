Еще в трех областях Украины ввели режим чрезвычайного положения

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19", - написал Шмыгаль своем Телеграм-канале.
Он отметил, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.
Ранее в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и Киеве был введен режима чрезвычайной ситуации, пишет Телеграф.
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