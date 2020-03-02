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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:32129

В Киеве за день подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции

Среди четырех новых случаев заражения два - завезенных, два - при передаче от больных внутри страны.

Сегодня Киевский городской лабораторный центр подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко.

Среди новых случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне и 28-летняя женщина, прибывшая из Австрии. Еще одна женщина (53 года) заразилась при контакте с больным в Киевской области, и 21-летний парень - также контактировавший с больным родственником.

Таким образом, по состоянию на 17:00 23 марта количество заболевших COVID-19 возросло в столице до 28 человек, пишет Лига.нет.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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