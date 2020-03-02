В Киеве за день подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции Среди четырех новых случаев заражения два - завезенных, два - при передаче от больных внутри страны.

Сегодня Киевский городской лабораторный центр подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко.

Среди новых случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне и 28-летняя женщина, прибывшая из Австрии. Еще одна женщина (53 года) заразилась при контакте с больным в Киевской области, и 21-летний парень - также контактировавший с больным родственником.

Таким образом, по состоянию на 17:00 23 марта количество заболевших COVID-19 возросло в столице до 28 человек, пишет Лига.нет.