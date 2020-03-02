Мэр Сум все-таки хочет закрыть город (видео) Мэр Сум Александр Лысенко рассказал об объективной необходимости закрытия города для жителей других городов и областей.

А также о новом режиме работы общественного транспорта, дезинфекции в многоэтажках, сотрудничестве с социально ответственным бизнесом, а также о других введеных и запланированных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса.