Мэр Сум все-таки хочет закрыть город (видео)

А также о новом режиме работы общественного транспорта, дезинфекции в многоэтажках, сотрудничестве с социально ответственным бизнесом, а также о других введеных и запланированных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
Замдиректора областного лабораторного центра считает, что изменение схемы движения маршруток не пойдет на пользу сумчанам....
Мэр города Шостки Николай Нога записал видеообращение к горожанам, где помимо прочего, заявил, что шосткинцев будут штрафоваться за появление на...
По состоянию на 17:30 23 марта на Сумщине проверяют 10 подозрений на COVID-19....
Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях....
Среди четырех новых случаев заражения два - завезенных, два - при передаче от больных внутри страны....