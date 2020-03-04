В Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже 97 человек.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки у нас были зарегистрированы 11 новых случаев. Из них десть в Киевской области и 1 в Тернопольской. Вместе с тем, сегодня уже подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном, это контактные люди, которые контактировали с предыдущими случаями. Которых у нас было 25 случаев в Черновицкой области. Поэтому динамика у нас увеличивается. Мы имеем сегодня уже 97 случаве на момент проведения брифинга", - заявил Ляшко.

"Исследования проводятся как экспресс-тестами, которые уже показывают определенные позитивные результаты, так и вирусологичными лабораториями. Вирусологичные лаборатории работают в лабораторных центрах Минздрава. Также есть ряд других лаборторий, в которые будут привлечены к проведению исследований в случае широкомасштабного расширения количества исследований", - добавил замминистра.