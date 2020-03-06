На Черниговской микроавтобус сбил пешехода

Возле «Эльдорадо» микроавтобус «Мерседес» сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего (по имеющейся информации ему 35 лет) забрала «скорая помощь». На месте ДТП работали сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.
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