На Сумщине пьяный водитель, протрезвев, решил подкупить полицейских

Ахтырской местной прокуратурой совместно со следователями Ахтырского отдела полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументировано попытку подкупа полицейского.
Так, сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка несколько дней назад остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на попытку водителя и его пассажира «договориться» с полицейскими на месте, они были предупреждены об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды и составлен соответствующий протокол.
В среду, 25 марта, водитель пришел в отдел полиции и пытался договориться, чтобы протокол не направляла в суд, при этом передал полицейскому 2 тыс. грн.
Указанный факт проходил в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении уведомления о подозрении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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