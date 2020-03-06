Сумщина получила неполные тест-системы: сумские образцы все еще отправляют на Киев Об этом сегодня, 25 марта, на сессии Сумского облсовета сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов.

- Вчера поступили тест-системы на определение коронавирусной инфекции уже на территорию Сумской области, - доложил он депутатам. – Тест-система состоит из нескольких фрагментов. У нас есть второй этап. На сегодняшний день ожидается борт из-за границы, поступит первый этап для этих тест-систем. Телефон контактного лица получил Лабораторный центр. Сегодня они созвонятся, чтобы получить их. Пройдут обучение и с завтрашнего дня уже смогут определять. Но пока мы отправляем на Киев.