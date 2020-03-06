Житель Сумщины потерял 20 тысяч, купив виртуальный «товар»

Товар поступил на склад местного перевозчика. Однако при получении возникла проблема - из-за неточности в документах доставки работник фирмы-перевозчика не мог отпустить товар. А потому попросил клиента связаться с продавцом и оформить правильные документы.
Покупатель снова связался с продавцом и обсудил возникшую проблему. Представитель фирмы согласился выслать новую документацию, однако потребовал еще 14 000 гривен доплаты. Зная, что товар уже на складе, покупатель согласился на перевод, но документов так и не дождался. Все дальнейшие попытки связаться с представителем фирмы остались тщетными.
Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество», в рамках которого выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности продавца и возможного посредника.
Работники полиции призывают граждан быть внимательными во время подобных соглашений, и советуют не пересылать деньги за товар заранее. Если речь идет о немалой сумме и продавец настоятельно настаивает на предоплате, будьте уверены - вы общаетесь с мошенником, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница Шостки....
Полицейские разыскивают мошенника, который обманом завладели деньгами аграриев...
Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы призывает сумчан не верить мошенникам, которые пользуются беспокойством граждан из-за...
На Сумщине следователи полиции объявили подозрение в совершении серии мошенничеств руководителю и членам организованной преступной группы....
Как установили сотрудники полиции, обман состоял в том, что злоумышленник в одном из отделений компании-перевозчика сумел получить покупку неоплаченной....