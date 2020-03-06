Житель Сумщины потерял 20 тысяч, купив виртуальный «товар» Жертвой интернет-афериста стал 44-летний житель Тростянетчины. Мужчина заказал через одну из известных платформ онлайн-объявлений солнечные батареи. И заплатил за них авансом 20 тысяч гривен.

Товар поступил на склад местного перевозчика. Однако при получении возникла проблема - из-за неточности в документах доставки работник фирмы-перевозчика не мог отпустить товар. А потому попросил клиента связаться с продавцом и оформить правильные документы.

Покупатель снова связался с продавцом и обсудил возникшую проблему. Представитель фирмы согласился выслать новую документацию, однако потребовал еще 14 000 гривен доплаты. Зная, что товар уже на складе, покупатель согласился на перевод, но документов так и не дождался. Все дальнейшие попытки связаться с представителем фирмы остались тщетными.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество», в рамках которого выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности продавца и возможного посредника.

Работники полиции призывают граждан быть внимательными во время подобных соглашений, и советуют не пересылать деньги за товар заранее. Если речь идет о немалой сумме и продавец настоятельно настаивает на предоплате, будьте уверены - вы общаетесь с мошенником, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.