На Сумщине госэкоинспекторы выявили кражу леса на 350 тысяч

В ходе обследования территорий, находящихся в ведении указанных предприятий, экоинспекторам удалось найти 98 «неучтенных» пней. Это те лесные насаждения, на удаление которых не было никаких разрешительных документов, но кому-то это совсем не помешало их спилить. В частности, на Шосткинщине обнаружено самовольный вырубку 64 деревьев, на Ахтырщине - 6, а на Середина-Будщине - 28. Общая сумма ущерба, нанесенного самовольной вырубкой деревьев, составила 354 081 грн.
По результатам указанных внеплановых проверок, к административной ответственности привлечено 19 должностных лиц на общую сумму штрафов 5355 грн, а еще 3 протокола передано на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
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