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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34415

На Сумщине госэкоинспекторы выявили кражу леса на 350 тысяч

В течение марта Госэконинспекция в Сумской области проверила деятельность ГП «Шосткинский агролесхоз», ГП «Ахтырское государственное лесное хозяйство» и ГП «Середина-Будский агролесхоз».

В ходе обследования территорий, находящихся в ведении указанных предприятий, экоинспекторам удалось найти 98 «неучтенных» пней. Это те лесные насаждения, на удаление которых не было никаких разрешительных документов, но кому-то это совсем не помешало их спилить. В частности, на Шосткинщине обнаружено самовольный вырубку 64 деревьев, на Ахтырщине - 6, а на Середина-Будщине - 28. Общая сумма ущерба, нанесенного самовольной вырубкой деревьев, составила 354 081 грн.

По результатам указанных внеплановых проверок, к административной ответственности привлечено 19 должностных лиц на общую сумму штрафов 5355 грн, а еще 3 протокола передано на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Вырубка леса Госэкоинспекция

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