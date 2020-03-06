Коронавирус уже и в Сумах По состоянию ️ на 25 марта в Сумской области зафиксирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в городе Сумы.

Человек находится в специализированном медицинском учреждении, изолирован и получает помощь в соответствии с протоколом лечения COVID-19.

Определены все контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором.

Кроме того, сообщаем, что об окончательном диагнозе у жительницы Конотопского района, экспресс-тест на COVID-19, которой дал положительный результат, говорить пока рано. Это - результат экспресс-теста, который является предварительным. В данном случае можно говорить о подозрении на коронавирус.

Медиками взяты повторные анализы от указанного лица, которые направлены в Сумской областной лабораторный центр. В случае получения положительного результата в Сумах анализы будут направлены в Киев для окончательного подтверждения диагноза COVID-19.

Указанное лицо изолировано и находится под наблюдением врачей. Местными органами власти, медицинскими работниками совместно с представителями Национальной полиции Украины определяются все контактные лица пациента с подозрением на коронавирус, сообщает Сумская ОГА.