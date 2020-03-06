Коронавирус уже и в Сумах

Человек находится в специализированном медицинском учреждении, изолирован и получает помощь в соответствии с протоколом лечения COVID-19.
Определены все контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором.
Кроме того, сообщаем, что об окончательном диагнозе у жительницы Конотопского района, экспресс-тест на COVID-19, которой дал положительный результат, говорить пока рано. Это - результат экспресс-теста, который является предварительным. В данном случае можно говорить о подозрении на коронавирус.
Медиками взяты повторные анализы от указанного лица, которые направлены в Сумской областной лабораторный центр. В случае получения положительного результата в Сумах анализы будут направлены в Киев для окончательного подтверждения диагноза COVID-19.
Указанное лицо изолировано и находится под наблюдением врачей. Местными органами власти, медицинскими работниками совместно с представителями Национальной полиции Украины определяются все контактные лица пациента с подозрением на коронавирус, сообщает Сумская ОГА.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....
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