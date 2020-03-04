Ночью в Сумах сгорел автомобиль

Сегодня, 26 марта, в 4:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Subaru «Forester» по ул. Горького в г. Сумы. О пожаре сообщила местная жительница, которая увидела горящий автомобиль с балкона. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент приезда огонь охватил моторный отсек и салон легковушки. Существовала угроза распространения пламени на три рядом расположенные автомобиля. В 4:37 пожар удалось локализовать, в 4:48 - ликвидировать.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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