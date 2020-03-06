ФК «Сумы» передал клубный автобус медикам

Это совместное решение администрации, тренерского состава и команды.
Отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета разработан график и маршруты его движения для потребностей медицинских работников.
«Мы социально ответственный клуб, ведь существуем исключительно ради горожан. Уверены, что вместе победим пандемию коронавируса, и в вскоре наши ребята порадуют сумчан хорошей игрой, подарят отличное настроение и массу положительных эмоций», - говорится в сообщении на сайте клуба.
Заметим, что проблем с идентификацией автобуса у медиков теперь точно не будет.
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