ФК «Сумы» передал клубный автобус медикам В связи с необходимостью принятия неотложных мер, направленных на профилактику распространения на территории города Сумы коронавирусной инфекции COVID-19, ФК «Сумы» принял решение передать на нужды городских медицинских учреждений клубный автобус.

Это совместное решение администрации, тренерского состава и команды.

Отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета разработан график и маршруты его движения для потребностей медицинских работников.

«Мы социально ответственный клуб, ведь существуем исключительно ради горожан. Уверены, что вместе победим пандемию коронавируса, и в вскоре наши ребята порадуют сумчан хорошей игрой, подарят отличное настроение и массу положительных эмоций», - говорится в сообщении на сайте клуба.

Заметим, что проблем с идентификацией автобуса у медиков теперь точно не будет.