Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09386

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников

Выпускники заканчивают обучение после ВНО, его дата пока не определена окончательно из-за карантина.

Учебный год в украинских школах закончится 1 июля, однако для выпускников 11-х классов эта дата зависит от получения результатов ВНО. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Министерство ожидает, что карантин продлится до 24 апреля и ученики успеют догнать программу.

"Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно, и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, - это 1 июля", - заявила Мандзий.

Ученики 11-х классов заканчивают обучение после ВНО, его дата пока не определена окончательно из-за карантина. Предварительно, основную сессию ВНО проведут в 20-х числах июня.

"Учебный год для 11-го класса закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании. Итак, вариант окончания учебного года учащимися 11-го класса. Если мы возвращаемся в мае за школьные парты, это будет означать, что в мае будет проходить пробное ВНО, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно в 20-х - после 20-х чисел июня. Если же мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня месяца, до старта основной сессии", - заявила Мандзий.

Мандзий пояснила, что в случае необходимости при разных сценариях окончания карантина оценивание готовы провести и позже. У министерства есть несколько вариантов проведения ВНО и вступительной кампании.

"В любом случае мы и в июле, и в августе сможем осуществить и пробное, и основную сессию ВНО. Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура ВНО и результаты в середине сентября. В таких условиях вступительная кампания в учреждениях высшего образования завершится к середине октября", - пояснила Мандзий.

Вчера Кабинет министров принял решение о введении чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 30 дней, до 24 апреля.

Общество Образование

По тематике

МОН: длительность учебного года может быть продолжена
Вчера 13:57

МОН: длительность учебного года может быть продолжена

В Министерстве образования допускают возможность фактического продолжения учебного года в Украине....

Для учнів і батьків: інформація щодо організації освітнього процесу під час карантину
19.03.2020 16:35

Для учнів і батьків: інформація щодо організації освітнього процесу під час карантину

У Сумах для організації освітнього процесу управління освіти і науки запровадило технології дистанційного навчання у зв’язку з карантином у закладах...

27.02.2020 09:38

Сумські школярі вивчатимуть новий предмет

Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет «Захист України» замість «Захисту Вітчизни»....

Сумчане смеются над праздниками сумских чиновников
18.02.2020 09:25

Сумчане смеются над праздниками сумских чиновников

Директор школы № 12 Ирина Губская выложила в Фейсбуке телефонограмму, полученную от информационно-методического центра управления образования и науки Сумского горсовета....

Школи Сумщини мають можливість долучитись до проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»
14.02.2020 17:16

Школи Сумщини мають можливість долучитись до проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»

Учителі-учасники проєкту пройдуть навчання з інфомедійної грамотності та одержать матеріали для інтеграції відповідних навичок у свої уроки. Ціль проєкту –...

Новости

Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
Вчера 20:04
Коронавирус уже на Сумщине (обновляется) 2
Вчера 17:04
В Сумах полиция хочет объяснений сумчанки из-за пост в Фейсбуке (видео)
Сегодня 18:09
В Сумах приняли новые карантинные ограничения из-за коронавируса
Сегодня 18:02
В Сумах столкнулись Lexus и BMW
Сегодня 17:57
Что закупили в Сумах за бюджетные средства для борьбы с коронавирусом
Сегодня 17:33
Зміна влади у Глухові. Нардеп від Сумщини прокоментував відставку Терещенка
Сегодня 17:09
На Сумщине на ходу загорелась легковушка
Сегодня 16:30
В Сумах на самоизоляцию должны уйти более 200 человек 1
Сегодня 16:27
В Конотопе тоже выставят блокпосты для предотвращения распространения коронавируса
Сегодня 16:22
В Киеве 6 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня 16:16
Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
Сегодня 16:09
view counter

Статьи

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Вчера 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
Вчера 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
Вчера 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.