Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников Выпускники заканчивают обучение после ВНО, его дата пока не определена окончательно из-за карантина.

Учебный год в украинских школах закончится 1 июля, однако для выпускников 11-х классов эта дата зависит от получения результатов ВНО. Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Министерство ожидает, что карантин продлится до 24 апреля и ученики успеют догнать программу.

"Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно, и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, - это 1 июля", - заявила Мандзий.

Ученики 11-х классов заканчивают обучение после ВНО, его дата пока не определена окончательно из-за карантина. Предварительно, основную сессию ВНО проведут в 20-х числах июня.

"Учебный год для 11-го класса закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании. Итак, вариант окончания учебного года учащимися 11-го класса. Если мы возвращаемся в мае за школьные парты, это будет означать, что в мае будет проходить пробное ВНО, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно в 20-х - после 20-х чисел июня. Если же мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня месяца, до старта основной сессии", - заявила Мандзий.

Мандзий пояснила, что в случае необходимости при разных сценариях окончания карантина оценивание готовы провести и позже. У министерства есть несколько вариантов проведения ВНО и вступительной кампании.

"В любом случае мы и в июле, и в августе сможем осуществить и пробное, и основную сессию ВНО. Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура ВНО и результаты в середине сентября. В таких условиях вступительная кампания в учреждениях высшего образования завершится к середине октября", - пояснила Мандзий.

Вчера Кабинет министров принял решение о введении чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 30 дней, до 24 апреля.