В Сумах спасатели оказали помощь маленькой спортсменке (видео) 26 марта в 16:24 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Происшествие произошло в г. Сумы, в одной из квартир жилого дома по ул. Металлургов. Во время занятия спортом, у девочки 2014 года рождения, зажало голову между шведской стенкой и стеной комнаты.

К спасателям звонила мама девочки. По словам женщины, она на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась услышала плач дочери, которая не могла самостоятельно освободить голову.

На место вызова прибыло отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью специального инструмента ребенка деблокировали и передали матери.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на одной единицы техники.