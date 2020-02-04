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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30596

В Сумах спасатели оказали помощь маленькой спортсменке (видео)

26 марта в 16:24 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Происшествие произошло в г. Сумы, в одной из квартир жилого дома по ул. Металлургов. Во время занятия спортом, у девочки 2014 года рождения, зажало голову между шведской стенкой и стеной комнаты.

К спасателям звонила мама девочки. По словам женщины, она на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась услышала плач дочери, которая не могла самостоятельно освободить голову.

На место вызова прибыло отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью специального инструмента ребенка деблокировали и передали матери.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на одной единицы техники.

Общество Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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