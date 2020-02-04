В Сумах спасатели оказали помощь маленькой спортсменке (видео)

Происшествие произошло в г. Сумы, в одной из квартир жилого дома по ул. Металлургов. Во время занятия спортом, у девочки 2014 года рождения, зажало голову между шведской стенкой и стеной комнаты.
К спасателям звонила мама девочки. По словам женщины, она на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась услышала плач дочери, которая не могла самостоятельно освободить голову.
На место вызова прибыло отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью специального инструмента ребенка деблокировали и передали матери.
От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на одной единицы техники.
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