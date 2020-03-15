В Сумах уже два случая коронавируса Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге в облгосадминистрации сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая.

По ее словам, на сегодня под подозрением 11 человек, трое находятся в больницах, 8 – находятся на самоизоляции. У 5 человек диагноз методом полимератной ленточной реакции подтвержден. Состояние четырех стабильный, 1 женщина умерла. Среди подтверждённых – 78-летняя женщина из Конотопского района и два ее контакта. Плюс два независимых от нее и друг от друга случая – оба в Сумах.

На сегодня 71 человек как контактные лица находятся дома. За ними наблюдают семейные врачи.