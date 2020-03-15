В Сумах депутаты будут контролировать расходование бюджетных средств, предусмотренных на преодоление COVID-19 Сегодня, 27 марта, депутаты Сумского горсовета приняли решение «О создании временной депутатской комиссии по контролю за эффективным использованием средств из городского бюджета для преодоления последствий COVID-19».

В состав комиссии вошли шесть депутатов ото всех фракций, кроме группы «Оппозиционная платформа – За жизнь»: Виталий Мельник (глава комиссии) Ирнина Губская (замглавы комиссии) Владимир Шилов (секреатрь комиссии) Александр Зименко Юлий Левченко Валерий Заика «За» создание комиссии был 31 депутат. Глава временной контрольной комиссии должен представить отчет о проделанной работе и предложения городскому голове и обнародовать на заседании городского совета в срок в соответствии с действующим законодательством. Напомним: на предыдущей сессии депутаты наполнили специальный медицинский фонд 97,7 млн грн.