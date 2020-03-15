В Сумах депутаты будут контролировать расходование бюджетных средств, предусмотренных на преодоление COVID-19

В состав комиссии вошли шесть депутатов ото всех фракций, кроме группы «Оппозиционная платформа – За жизнь»:
Виталий Мельник (глава комиссии)
Ирнина Губская (замглавы комиссии)
Владимир Шилов (секреатрь комиссии)
Александр Зименко
Юлий Левченко
Валерий Заика
«За» создание комиссии был 31 депутат.
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