В Сумах очередная авария: травмирована пассажирка

При обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-210740 под управлением 20-летнего водителя и ЗАЗ Daewoo под управлением 25-летнего. Известно, что транспортные средства двигались в попутном направлении.
Вследствие ДТП травмы получила 26-летняя пассажирка ЗАЗ Daewoo. Врачи зафиксировали у нее ушиб правого плечевого сустава.
Сегодня, 26 марта, в Сумах на ул. Степана Бандеры произошло ДТП....
«Мне надо было ехать по делам»: патрульные разыскали женщину, которая покинула место ДТП....
Вечером 24 марта на ул. Черниговской произошло дорожно-транспортное происшествие....
Патрульные составили 3 административных материалы на нетрезвого водителя, который совершил ДТП и место происшествия оставил....
Сегодня, 22 марта, в Шостке на ул. Гагарина произошло ДТП....