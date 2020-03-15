В Сумах очередная авария: травмирована пассажирка Автопроисшествие произошло сегодня, 28 марта, около 14.00, на улице Черниговской.

При обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-210740 под управлением 20-летнего водителя и ЗАЗ Daewoo под управлением 25-летнего. Известно, что транспортные средства двигались в попутном направлении. Вследствие ДТП травмы получила 26-летняя пассажирка ЗАЗ Daewoo. Врачи зафиксировали у нее ушиб правого плечевого сустава.