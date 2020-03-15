Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:23279

В Сумах очередная авария: травмирована пассажирка

Автопроисшествие произошло сегодня, 28 марта, около 14.00, на улице Черниговской.

При обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-210740 под управлением 20-летнего водителя и ЗАЗ Daewoo под управлением 25-летнего. Известно, что транспортные средства двигались в попутном направлении.

Вследствие ДТП травмы получила 26-летняя пассажирка ЗАЗ Daewoo. Врачи зафиксировали у нее ушиб правого плечевого сустава.

Право Дтп

По тематике

В Сумах столкнулись Lexus и BMW
26.03.2020 17:57

В Сумах столкнулись Lexus и BMW

Сегодня, 26 марта, в Сумах на ул. Степана Бандеры произошло ДТП....

Сумчанка на «Мазде» зацепила чужое авто и поехала «по делам»
26.03.2020 14:10

Сумчанка на «Мазде» зацепила чужое авто и поехала «по делам»

«Мне надо было ехать по делам»: патрульные разыскали женщину, которая покинула место ДТП....

На Черниговской микроавтобус сбил пешехода
25.03.2020 09:25

На Черниговской микроавтобус сбил пешехода

Вечером 24 марта на ул. Черниговской произошло дорожно-транспортное происшествие....

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места аварии
23.03.2020 09:44

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места аварии

Патрульные составили 3 административных материалы на нетрезвого водителя, который совершил ДТП и место происшествия оставил....

22.03.2020 20:24

ДТП на Гагарина: «копейка» врезалась в забор

Сегодня, 22 марта, в Шостке на ул. Гагарина произошло ДТП....

Новости

Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
Сегодня 11:45
В Сумах уже два случая коронавируса
Вчера 13:31
Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
25.03.2020 20:04
В Украине уже 356 случаев коронавируса
Сегодня 22:30
В Сумах очередная авария: травмирована пассажирка
Сегодня 22:23
«Решение Сумского исполкома о запрете – сомнительное», - доктор юридических наук
Сегодня 22:01
Сумчан запрошують вимкнути світло на годину
Сегодня 18:40
Благотворительный фонд «Бизнес - городу» помог пансионату для ветеранов войны и труда
Сегодня 18:32
Сумские пограничники обнаружили нарушителя правил карантина
Сегодня 13:34
Сумской врач вышел в детский парк с табличкой «Сидите бл#ть дома»
Сегодня 13:04
Полиция Сумщины расследует факт мошенничества по схеме «выиграй авто от известной певицы»
Сегодня 12:27
Сумчанка запустила новый TOILET PAPER CHALLENGE
Сегодня 11:51
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
Вчера 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
Вчера 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.