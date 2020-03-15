Стало известно, откуда шестой пациент с коронавирусом на Сумщине

Больной - 39-летний мужчина из города Ахтырка. Известно, что 15 марта он вернулся из страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Находился под наблюдением семейного врача. 28 марта, после того как у него появились симптомы заболевания ОРВИ, мужчина обратился в больницу. Проведенный тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19. Сейчас больной находится на самоизоляции под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.
Определяется круг лиц, с которыми контактировал больной.
Всего по состоянию на 29 марта в Сумской области подтверждены 6 случаев заболеваний COVID-19: 3 в Конотопском районе, один из которых летальный, 2 - в городе Сумы, 1 – в Ахтырке.
Состояние всех больных стабильное, заболевания пока проходит без осложнений, сообщает Сумская ОГА.
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