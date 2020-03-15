На Сумщине правоохранители ликвидировали международный канал торговли людьми Государственная пограничная служба Украины в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами наращивает свои усилия в сфере противодействия торговле людьми.

Недавно оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления ГУНП в Сумской области за процессуального руководства прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства по ст. 149 Уголовного кодекса Украины разоблачили и пресекли международный канал торговли людьми.

Общей межведомственной группой задержан 36-летнюю сумчанку, которая по сговору с гражданином Германии вербовала девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации за пределами Украины.

Правоохранители установили, что женщина с целью наживы через социальные сети подыскивала сумчанок, которые находились в трудном материальном положении, и отправляла их в Германию. Там ее сообщник обеспечивал женщин жильем и занимался поиском клиентов. В частности задокументировано, как женщина в ноябре прошлого года обещает двум завербованным девушкам лично оплатить по оформлению необходимых документов для их выезда за границу. В то же время женщина скрывала от девушек информацию о потенциальных рисках для их здоровья и даже жизни, обещая нормальные условия «работы» и большую плату. Зато близким людям обвиняемая рассказывала, как клиенты жестоко ведут себя с девушками и они фактически попадают в рабство. Кроме того, женщина помогла своему сообщнику получить поддельное Украинские водительские права.

В отношении организатора преступной схемы прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 149 и ч. 5 ст. 27 / ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.