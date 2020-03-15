Сумской исполком обратился к церковникам по поводу карантина В условиях чрезвычайной ситуации строгий карантин обязателен для церквей всех конфессий.

Правила поведения на улицах и в общественных местах на территории Сумской городской ОТГ во время карантина, утвержденные решением исполкома, доведены до руководителей всех религиозных общин и являются обязательными к исполнению.

Ситуация с предупреждением распространения коронавируса в культовых сооружениях совпала с началом Великого поста и религиозными службами, предшествующих Пасхе.

Признана планетарно пандемия COVID-19, была воспринята с пониманием и озабоченностью за безопасность прихожан местных церквей Священным Синодом ПЦУ и Священным Синодом УПЦ. В обращениях Священного Синода к верующим и священнослужителям говорилось о необходимости ограничить массовые богослужения, активно применять дезсредства и обратить внимание на обеспечение безопасности проведения причастия. Так, сейчас в церквях УПЦ причащают сухими дарами, ведут онлайн-трансляцию богослужений, в ПЦУ была рекомендована одноразовая посуда.

Между тем, в Сумах после жестких карантинных ограничений, принятых исполнительным комитетом в субботу, 28 марта, во время воскресной литургии 29 марта осуществлялся обряд маслособорования в Ильинской церкви (что предполагает непосредственный контакт с прихожанами, недопустимый в условиях карантина). Несмотря на строгий запрет, принятый накануне органом местного самоуправления, перед входом в культовое сооружение в очереди собралось более 150 человек - без защитных масок и соблюдения безопасной дистанции. Стоит отметить, что в ситуации с соблюдением превентивных мер в религиозных общинах решающая роль принадлежит настоятелям храмов, которые должны позаботиться о безопасности прихожан и соблюдении нормированных правил на территории местной общины, и хорошо осознавать степень ответственности за их нарушение.

В обращении исполнительного комитета к руководителям религиозных общин от 30 марта говорится: «Учитывая широкое распространение на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и установление на всей территории Украины карантина согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.03.2020 № 215 и от 25.03.2020 № 239), с целью предотвращения распространению болезни на территории Сумской городской объединенной территориальной громады, исполнительный комитет Сумского городского совета установил Правила поведения на улицах и в общественных местах на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина (решение от 28.03.2020 № 175). Просим соблюдать требования, установленные вышеуказанным решением, проинформировать о них верующих и разместить копию документа (прилагается) в культовых сооружениях (местах собрание)».