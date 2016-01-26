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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39160

Банска Быстрица поддерживает Сумы

Глава города-партнера Сум Банска Быстрица (Словацкая Республика) Ян Носко направил на имя мэра Сум Александра Лысенко письмо со словами поддержки сумчан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В письме отмечается, что оба города оказались в ситуации, которая кардинально изменила их существование, и делают все возможное, чтобы справиться с бедой.

Жители Банска Быстрица выражают поддержку жителям Сум и желают скорейшего преодоления болезни.

«В связи со сложной ситуацией во всех странах, позвольте мне от себя, а также от граждан города Банска Быстрица, выразить нашу поддержку. В наших мыслях мы с вами. Мы сталкиваемся с теми же инфекциями, боремся с теми же проблемами, и чувствуем надежду. Мы хотим, чтобы угроза коронавируса быстро прекратилась, и потери здоровья и жизни могли бы быть минимизированы. Позвольте мне выразить наше искреннее чувство товарищества и поддержки. Я убежден, что вместе мы делаем все возможное, чтобы справиться с этим кризисом. Мы желаем вам от сердца Европы много выносливости, силы и положительной энергии», - говорится в письме.

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