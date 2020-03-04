В Сумах начали ремонт Харьковской

Об этом сообщил в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой».
Две компании оккупировали местные подряды на ремонт дорог Сумщины....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт участка дороги возле Центральной районной больницы по ул. Нижнесыроватская»....
Городской голова Александр Лысенко провел рабочее совещание по началу ремонта улично-дорожной сети в Сумах в 2020 году....
С этой недели КП «Дорремстирой» приступает к аварийному (ямочному) ремонту сумских дорог....
Сумчанка Юлия Назарова выложила в Фейсбуке ответ директора департамента инфраструктуры Александра Журбы на петицию о состоянии дороги к школе №...