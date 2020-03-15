Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:501

18-летний сумской музыкант записал видеообращение к сверстникам (видео)

Фронтмен сумской группы записал музыкальное видеообращение к сверстникам.

18-летний сумской музыкант Михаил Заика, фронтмен группы «Сквер», записал музыкальное обращение к сверстникам с призывом соблюдать карантин, пишет UA:СУМИ.

Видео с роликом музыкант выложил на свой канал в Ютубе.

Написанный текст Михаил положил на песню российской группы «Дискотека Авария».

«Я увидел на Ютуб видео, где одесситы поют, переделали «The Show Must Go On» на тему коронавируса. И еще мне очень не понравилось то, что некоторые мои друзья гуляют на улице. И я решил «убить двух зайцев» одним выстрелом и записать такое видео», - рассказал музыкант.

Общество Карантин Клип Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом
Вчера 22:07

В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 22:00, 31 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено...

Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом
Вчера 18:53

Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом

Сегодня, 31 марта, в Фейсбуке с аккаунта Viktoriya Bakumenko была распространена информация о том, что в Сумах якобы нарушает условия...

В Конотопе женщина заразилась коронавирусом в больнице
Вчера 16:55

В Конотопе женщина заразилась коронавирусом в больнице

Об этом 31 марта сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....

Минздрав разрешил работу рынков на карантине
Вчера 16:20

Минздрав разрешил работу рынков на карантине

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер....

Вчера 15:17

Вторая умершая от коронавируса жительница Сумщине из того же села Казацкое

Сегодня, 31 марта, в Конотопской ЦРБ умерла 59-летняя пациентка с диагнозом коронавирусная инфекция....

Новости

Мэр Конотопа заявил о второй смерти от коронавируса (обновлено)
Вчера 14:45
На Сумщине уже 17 больных коронавирусом, в Сумах – трое 1
Вчера 11:50
Сумской исполком принял правила поведения на улице: больше двух не собираться
28.03.2020 11:45
18-летний сумской музыкант записал видеообращение к сверстникам (видео)
Сегодня 08:50
В Сумах 2,5 года ремонтировали перила на 8 Марта
Сегодня 08:03
Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной
Вчера 23:23
Вечір в Хату: у Сумах запустили нове шоу про життя видатних людей міста (відео)
Вчера 22:29
В Украине уже 645 случаев заболевания коронавирусом
Вчера 22:07
В Сумах угнали авто родителей руководителя аппарата ОГА
Вчера 19:27
На Сумщине полиция начала проверку по факту причастности полицейского к краже в супермаркете
Вчера 18:58
Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом
Вчера 18:53
Що робити використаними масками та гумовими рукавичками
Вчера 17:38
view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 1
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.