18-летний сумской музыкант записал видеообращение к сверстникам (видео) Фронтмен сумской группы записал музыкальное видеообращение к сверстникам.

18-летний сумской музыкант Михаил Заика, фронтмен группы «Сквер», записал музыкальное обращение к сверстникам с призывом соблюдать карантин, пишет UA:СУМИ.

Видео с роликом музыкант выложил на свой канал в Ютубе.

Написанный текст Михаил положил на песню российской группы «Дискотека Авария».

«Я увидел на Ютуб видео, где одесситы поют, переделали «The Show Must Go On» на тему коронавируса. И еще мне очень не понравилось то, что некоторые мои друзья гуляют на улице. И я решил «убить двух зайцев» одним выстрелом и записать такое видео», - рассказал музыкант.