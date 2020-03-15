18-летний сумской музыкант записал видеообращение к сверстникам (видео)

18-летний сумской музыкант Михаил Заика, фронтмен группы «Сквер», записал музыкальное обращение к сверстникам с призывом соблюдать карантин, пишет UA:СУМИ.
Видео с роликом музыкант выложил на свой канал в Ютубе.
Написанный текст Михаил положил на песню российской группы «Дискотека Авария».
«Я увидел на Ютуб видео, где одесситы поют, переделали «The Show Must Go On» на тему коронавируса. И еще мне очень не понравилось то, что некоторые мои друзья гуляют на улице. И я решил «убить двух зайцев» одним выстрелом и записать такое видео», - рассказал музыкант.
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