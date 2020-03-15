Не все вернувшиеся из-за границы жители Сумщины самоизолировались Об этом сегодня, 1 апреля, во время пресс конференции в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. начальника Сумского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Збаражский.

По его словам, в Сумскую область вернулись более 5 тысяч человек, из них 740 - из России. По его словам, во время проверок этих граждан зафиксировано, что самоизоляции они не придерживались.