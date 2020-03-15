Не все вернувшиеся из-за границы жители Сумщины самоизолировались

По его словам, в Сумскую область вернулись более 5 тысяч человек, из них 740 - из России. По его словам, во время проверок этих граждан зафиксировано, что самоизоляции они не придерживались.
Сегодня, 31 марта, в Фейсбуке с аккаунта Viktoriya Bakumenko была распространена информация о том, что в Сумах якобы нарушает условия...
Об этом сегодня, 31 марта, сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время видеообращения к сумчанам....
Отдел «Служба 15-80» круглосуточно принимает обращения от тех, кто возвращается в город из-за границы.... 1
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https://www.youtube.com/watch?v=QmNN04ibxr8