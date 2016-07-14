Жительницу Стецьковки будут судить за пост в Фейсбуке 31 марта Сумской районный суд получил от полиции протокол о распространении ложных слухов, составленный на жительницу Сумского района.

Речь идет о посте в Фейсбуке жительницы Стецьковки Яны Гаранжи с изображением президента Владимира Зеленского, телефона горячей линии Службы безопасности Украины и советом звонить на него в случае обнаружения в продаже защитных масок дороже 1 грн 60 коп., который она скачала у другого пользователя Фейсбука.

По информации Сумского районного суда, протокол будет рассматривать глава суда Оксана Черных. Рассмотрение дела назначено на 6 апреля.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае признания лица виновным в распространении ложных слухов, ей грозит штраф от 170 до 255 грн или исправительные работы сроком на один месяц с отчислением 20% заработка (ст. 173-1 КУоАП), пишет Sumy.Today.