Как полиция Сум контролирует соблюдение правил самоизоляции (видео) На днях в автоматизированном порядке полиция начала получать данные от пограничников о, украинцах, которые недавно вернулись на родину и, пересекая границу, подписали личные обязательства о соблюдении 14-дневного карантина.

Работники Сумского отдела полиции проводят проверки соблюдения условий самоизоляции теми гражданами, которые в последнее время вернулись в Украину из-за границы. На сегодня на учете семейных врачей находится около пятисот жителей областного центра, которые вернулись домой с отдыха, из служебных командировок или заработков.

Все лица, жилье которых посетила сегодня полиция, были дома. У некоторых горожан режим самоизоляции уже подходит к концу. Режима самоизоляции они придерживаются, и в целом с пониманием относятся к работе полиции в этом направлении. Правоохранители общались с гражданами по телефону, и чтобы удостовериться, что они действительно находятся дома, просили подойти к окну или балкону. Кроме напоминания о соблюдении всех карантинных правил, полицейские интересовались и общим самочувствием людей и тем, нужна ли им какая-то помощь от полиции. Подобные проверки соблюдения правил самоизоляции людьми, вернувшихся из-за границы, где они могли контактировать с инфицированными на СОVID-19, будут продолжаться в дальнейшем - до окончания общегосударственного карантина, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.