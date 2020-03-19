Еще вчера возле Казацкого на Конотопщине дежурил пьяный пожарный, термометры привезли только сегодня (видео)

Охранник с признаками алкогольного опьянения, а температуру мерить вообще нечем, и это на блокпосте возле села Казацкое, под Конотопом, где уже зафиксировано более десятка случаев заболевания коронавирусом и две смерти, говорится в сюжете ТСН.
Скандальное видео выложил местный активист. На нем у шлагбаума человек в униформе без маски, который называет себя «пожарным». По мнению автора видео, охранник - нетрезвый. В вагончике на блокпосте блюда и недопитые спиртные напитки. А медик проверяет температуру у тех, кто едет через блокпост, вопросом, как они себя чувствуют, потому что термометра на блокпосте нет.
Видео появилось накануне, а уже сегодня глава Бочечковской территориальной громады сообщила, что термометры привезли, а работник пожарной части – получил выговор. «Мы местную пожарную охрану привлекаем к дежурству. Ну, мы ему выписали выговор и была проведена соответствующая беседа. Уже вчера в обед у нас были термометры», - сообщила глава Бочечковской ОТГ Светлана Граченко.
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Caretaker
Его привлекли к ответственности? Ему выписали штраф? Его уволили?
Нет, зато мы привезли термометры!
Он должен был защищать нас от коронавируса, а не примкнуть к нему за пол-пузыря местной самогонки!