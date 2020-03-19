С 6 апреля сумчане старше 60 лет обязаны быть дома и отложить дачные работы Сумчане старше 60 лет с понедельника, 6 апреля, обязаны быть дома и отложить дачные работы.

Кабинет Министров Украины 2 апреля внес соответствующие изменения в Постановление № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Городской совет 3 апреля принял решение № 6688-МР «О комплексных мерах защиты населения на территории Сумской городской объединенной территориальной общины во время карантина, вспышек и эпидемии болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)».

С 6 апреля строгие ограничения по передвижению граждан действуют на территории всей Украины и Сумской городской ОТГ, в частности регламентируются соответствующими правовыми актами, принятыми на государственном уровне и органами местного самоуправления. Жесткие карантинные мероприятия должны остановить темпы массового распространения коронавирусной инфекции и предотвратить одновременное заболевание людей старшего возраста, которые попадают в первую группу риска из-за возраста и имеющиеся хронических заболеваний, осложняющих течение болезни и приводящих к летальному исходу.

Отныне люди старше 60 лет обязаны находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают. Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенных на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.

На многочисленные вопросы горожан о возможностях и условиях выездов на дачи, ответ один - поездки на дачи восстановятся после карантина.

Врачи обращаются к пожилым людям с просьбой с пониманием отнестись к чрезвычайной ситуации. Выезд на дачу с последующим пребыванием там, где нет надлежащей связи, затруднен подъезд и отсутствует врачебное наблюдение, добавляет рисков, и повышает уровень опасности для здоровья и жизни.