За неделю на Сумщине зарегистрировано 180 ЧП В результате пожаров погибло 4 человека. Огнем уничтожено и повреждено 79 зданий, 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 115 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 133 здания, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 9 млн. 130 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 18 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Уважаемые граждане! Подчеркиваем, в данный период значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах, будьте максимально ответственными. Помните: сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а возгорание может быстро распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогоднюю листву и мусор! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.