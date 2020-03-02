Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50321

За неделю на Сумщине зарегистрировано 180 ЧП

В результате пожаров погибло 4 человека. Огнем уничтожено и повреждено 79 зданий, 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 115 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 133 здания, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 9 млн. 130 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 18 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Уважаемые граждане! Подчеркиваем, в данный период значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах, будьте максимально ответственными. Помните: сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а возгорание может быстро распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогоднюю листву и мусор! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

По тематике

30.03.2020 09:34

За неделю на Сумщине на пожарах погибли четверо

За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 135 происшествий....

23.03.2020 09:46

За неделю на Сумщине зарегистрировано 101 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 4 единицы автотракторной техники....

16.03.2020 11:18

За неделю на Сумщине зарегистрировано 61 ЧП

В результате пожаров погибло три человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 1 единица автотракторной техники....

10.03.2020 11:17

За неделю на Сумщине зарегистрировано 67 ЧП

В результате пожаров погибло один человек. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 6 единиц автотракторной техники....

02.03.2020 09:23

За неделю на Сумщине зарегистрировано 47 ЧП

В результате пожаров погибли два человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 5 единиц автотракторной...

Новости

Сумская полиция составила уже 26 протоколов за нарушение карантина
Сегодня 11:00
В центре Сум нашли замерзшего человека с разбитой головой
Сегодня 10:34
Сумская мэрия готовится полностью закрыть город
Сегодня 10:18
За неделю на Сумщине зарегистрировано 180 ЧП
Сегодня 09:50
В Сумах есть деньги на приобретение только трети необходимых аппаратов ИВЛ
Сегодня 09:43
Под Сумами нашли скелетированный труп
Сегодня 09:39
На Сумщине уже 51 случай инфицирования коронавирусом
Сегодня 09:18
В сумских больницах не работают семь аппаратов ИВЛ
Сегодня 09:14
На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий
Сегодня 09:04
Мэр Сум подтвердил перевод маршруток в режим спецрейсов
Сегодня 08:50
В Сумах хотят отключить отопление
Сегодня 08:39
В Сумах хотят отказаться от других закупок для медицины, кроме борьбы с коронавирусом
Сегодня 08:28
view counter

Статьи

Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.