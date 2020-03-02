За неделю на Сумщине зарегистрировано 180 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 115 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 133 здания, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 9 млн. 130 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 18 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Уважаемые граждане! Подчеркиваем, в данный период значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах, будьте максимально ответственными. Помните: сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а возгорание может быстро распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогоднюю листву и мусор! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 135 происшествий....
В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 4 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров погибло три человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 1 единица автотракторной техники....
В результате пожаров погибло один человек. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 6 единиц автотракторной техники....
В результате пожаров погибли два человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 5 единиц автотракторной...