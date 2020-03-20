Сумская полиция составила уже 26 протоколов за нарушение карантина

По его словам, на сегодня составлено 26 протоколов о нарушении правил карантина людей (ст. 44-3 КУоАП), 10 из них находятся на рассмотрении суда. Для предотвращения нарушений полиция патрулирует город, усилена патрулирование лесопарковых зон и других мест потенциального скопления людей.
Напомним, за нарушение правил карантина людей предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц - до 170 000 гривен.
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