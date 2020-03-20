Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів Запобігання виникнення та поширення вірусу COVID-19 на території міста Суми – нині це одне з ключових завдань гвардійців військової частини 3051.

Військові наряди Нацгвардійців проводять активну превентивну діяльність серед жителів міста щодо дотримання карантинних заходів.

Виконавчий комітет Сумської міськради прийняв нові правила протидії поширення COVID-19, якими значно жорсткіше регламентуються поводження містян на вулиці та в громадських місцях.

Відтак під час самостійного несення служби з охорони громадського порядку гвардійці передусім здійснюють роз’яснювальну роботу з містянами щодо заборони перебування на вулиці без засобів індивідуального захисту, користування дитячими та спортивними майданчиками, відвідування парків та скверів у кількості більше двох осіб.

В умовах карантинних заходів працюють гвардійці над упередженням кримінальних та адміністративних правопорушень. Зокрема, сумські гвардійці затримали 2-х громадян за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, виявили двадцять осіб за підозрою вчинення адміністративних правопорушень.

Молодший лейтенант Анатолій Кравченко