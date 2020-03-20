Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів

Військові наряди Нацгвардійців проводять активну превентивну діяльність серед жителів міста щодо дотримання карантинних заходів.
Виконавчий комітет Сумської міськради прийняв нові правила протидії поширення COVID-19, якими значно жорсткіше регламентуються поводження містян на вулиці та в громадських місцях.
Відтак під час самостійного несення служби з охорони громадського порядку гвардійці передусім здійснюють роз’яснювальну роботу з містянами щодо заборони перебування на вулиці без засобів індивідуального захисту, користування дитячими та спортивними майданчиками, відвідування парків та скверів у кількості більше двох осіб.
В умовах карантинних заходів працюють гвардійці над упередженням кримінальних та адміністративних правопорушень. Зокрема, сумські гвардійці затримали 2-х громадян за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, виявили двадцять осіб за підозрою вчинення адміністративних правопорушень.
Молодший лейтенант Анатолій Кравченко
Сегодня утром, 6 апреля, на Белопольском шоссе собралось около сотни авто, которые ждали пропуска в город....
Кабмин ввел новые ограничения на время карантина из-за растущего количества зараженных коронавирусом, который 4 апреля зафиксировали у более, чем тысячи... 2
В отличие от футболистов, набивавших туалетную бумагу ногами, сумской боксер-профессионал предложил коллегам и все желающим делать это руками в перчатках... 1
Фронтмен сумської групи «КайА» Олександр Милош записав пісню «Сиди вдома, падло!» про карантин....
Кабинет министров Украины в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или...