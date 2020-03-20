Лента

admin
admin
Сегодня 08:1310

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів

Запобігання виникнення та поширення вірусу COVID-19 на території міста Суми – нині це одне з ключових завдань гвардійців військової частини 3051.

Військові наряди Нацгвардійців проводять активну превентивну діяльність серед жителів міста щодо дотримання карантинних заходів.

Виконавчий комітет Сумської міськради прийняв нові правила протидії поширення COVID-19, якими значно жорсткіше регламентуються поводження містян на вулиці та в громадських місцях.

Відтак під час самостійного несення служби з охорони громадського порядку гвардійці передусім здійснюють роз’яснювальну роботу з містянами щодо заборони перебування на вулиці без засобів індивідуального захисту, користування дитячими та спортивними майданчиками, відвідування парків та скверів у кількості більше двох осіб.

В умовах карантинних заходів працюють гвардійці над упередженням кримінальних та адміністративних правопорушень. Зокрема, сумські гвардійці затримали 2-х громадян за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, виявили двадцять осіб за підозрою вчинення адміністративних правопорушень.

Молодший лейтенант Анатолій Кравченко

Общество Карантин Нацгвардия

По тематике

На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий
Вчера 09:04

На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий

Сегодня утром, 6 апреля, на Белопольском шоссе собралось около сотни авто, которые ждали пропуска в город....

Кабмин разъяснил новые ограничения на время карантина
05.04.2020 09:51

Кабмин разъяснил новые ограничения на время карантина

Кабмин ввел новые ограничения на время карантина из-за растущего количества зараженных коронавирусом, который 4 апреля зафиксировали у более, чем тысячи... 2

Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина
05.04.2020 09:16

Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина

В отличие от футболистов, набивавших туалетную бумагу ногами, сумской боксер-профессионал предложил коллегам и все желающим делать это руками в перчатках... 1

03.04.2020 16:29

Сумський музикант написав пісню про карантин (відео)

Фронтмен сумської групи «КайА» Олександр Милош записав пісню «Сиди вдома, падло!» про карантин....

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля
03.04.2020 13:38

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля

Кабинет министров Украины в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или...

Новости

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів
Сегодня 08:13
Как полиция задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего
Вчера 21:53
На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего
Вчера 21:40
На Сумщине из-за распространения коронавирусной инфекции появились новые виды мошенничества
Вчера 17:40
Прокуратура будет воспитывать 12-летнего школьника, который избил ребенка
Вчера 17:05
В среду в Сумах начнут отключать отопление
Вчера 17:01
Руководитель сумской скорой помощи назвал фейком информацию о том, что бригады ездят на вызовы без масок
Вчера 16:54
Сумський прикордонний загін інформує про посилення обмежень на кордоні
Вчера 16:15
В Сумах отключат отопление 8 апреля
Вчера 16:00
Чем в Сумах проводят дезинфекцию дорог? (видео)
Вчера 15:48
На Сумщине на пожаре погиб человек
Вчера 15:36
В Сумах пожарные гасят пожар на предприятии по переработке древесины
Вчера 15:26
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Вчера 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.