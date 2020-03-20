Украинцы собирают подписи под петицией с просьбой разрешить занятия спортом в скверах и парках На сайте президента Украины зарегистрирована петиция «Позволить занятия спортом в парках и скверах на время карантина. Отменить пункт запрета постановления № 211 Кабмина».

«Отменить часть изменений, внесенных в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». А именно:

5) посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Просьба смягчить запрет и позволить посещать по одному человеку или группам по два человека, с целью занятием спортом (бега, езды на велосипеде) или пешей прогулки», - пишет автор петиции Коваль София Ивановна.

Дата публикации: 6 апреля 2020 года.

Для рассмотрения нужно собрать 25 тысяч голосов, пока есть 252.

Подписать петицию можно здесь.