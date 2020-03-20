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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Украинцы собирают подписи под петицией с просьбой разрешить занятия спортом в скверах и парках

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция «Позволить занятия спортом в парках и скверах на время карантина. Отменить пункт запрета постановления № 211 Кабмина».

 «Отменить часть изменений, внесенных в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». А именно:

5) посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Просьба смягчить запрет и позволить посещать по одному человеку или группам по два человека, с целью занятием спортом (бега, езды на велосипеде) или пешей прогулки», - пишет автор петиции Коваль София Ивановна.

Дата публикации: 6 апреля 2020 года.

Для рассмотрения нужно собрать 25 тысяч голосов, пока есть 252.

Подписать петицию можно здесь.

Спорт Карантин Петиция Спорт

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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