В Сумах быдло ночью воровало кусты роз у парка «Сказка» (видео)

«08.04.2020 00:30 памятник М.А. Лушпы. Очередное подтверждение что Сумы - город быдла», - написал сумчанин, пишет Одиндома.
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3 апреля после полудня обокрали магазин «Сырный сомелье»....
Работники Управления уголовного розыска ГУНП области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции задержали четырех сумчан во время...
Работники Сумского районного отдела полиции разоблачили 36-летнего жителя города Сумы в совершении краж личного имущества....
На Сумщине полиция разыскивает двух воровок, которые под предлогом медосмотра обокрали пенсионера....