В Сумах быдло ночью воровало кусты роз у парка «Сказка» (видео) Сумчанин Кирилл Помазан разместил в Фейсбуке видео запись, как мужчина и женщина выкапывают кусты роз у памятника Михаилу Лушпы в Сумах.

«08.04.2020 00:30 памятник М.А. Лушпы. Очередное подтверждение что Сумы - город быдла», - написал сумчанин, пишет Одиндома.