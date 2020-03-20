На Сумщине задержали наркодилера

7 апреля в результате проведения контроля за совершением преступления и неотложного обыска по месту жительства наркодельца в г. Белополье обнаружено и изъято наркотические средства и денежные средства в размере 1000 гривен, которые он получил, реализуя соответствующему лицу очередную дозу наркотического средства - метадона.
Сейчас 38-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств) УК Украины.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией его имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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