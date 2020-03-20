На Сумщине задержали наркодилера Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры совместно с сотрудниками сектора криминальной полиции и следственного отдела Белопольского ОП по результатам проведения негласных следственных действий обнаружено и зафиксирован факт незаконной деятельности местного жителя, связанной со сбытом наркотических средств и организации и содержания наркопритона.

7 апреля в результате проведения контроля за совершением преступления и неотложного обыска по месту жительства наркодельца в г. Белополье обнаружено и изъято наркотические средства и денежные средства в размере 1000 гривен, которые он получил, реализуя соответствующему лицу очередную дозу наркотического средства - метадона.

Сейчас 38-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств) УК Украины.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией его имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.