На Сумщине увеличивается количество детей с коронавирусом Сумской областной лабораторный центр опубликовал статистку подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на Сумщине.

Распределение по возрастам выглядит следующим образом:

0-10 лет – 5 (1 новый случай);

11-20 лет – 6 (1);

21-30 лет – 5;

31-40 лет – 7 (1);

41-50 лет – 6;

51-60 лет – 17 (1);

61-70 лет – 5;

71-80 лет – 3 (1);

81 и старше – 2.

Коронавирусная инфекция подтверждена у 23 мужчин и 33 женщин.

У 33 человек есть симптомы заболевания, у 23 - нет.

Добавился один семейный очаг – в Шостке заболели 3 человека из одной семьи. Также семейные очаги в Ахтырке (4 человека), с. Казацком – 2 (17 человек), Духановке (4), Грузском (4), Кролевце (9), Вишневом (2). В восьми семьях 43 человека.

Госпитализировано 15 человек, 41 находится дома.