На Сумщине увеличивается количество детей с коронавирусом

Распределение по возрастам выглядит следующим образом:
0-10 лет – 5 (1 новый случай);
11-20 лет – 6 (1);
21-30 лет – 5;
31-40 лет – 7 (1);
41-50 лет – 6;
51-60 лет – 17 (1);
61-70 лет – 5;
71-80 лет – 3 (1);
81 и старше – 2.
Коронавирусная инфекция подтверждена у 23 мужчин и 33 женщин.
У 33 человек есть симптомы заболевания, у 23 - нет.
Добавился один семейный очаг – в Шостке заболели 3 человека из одной семьи. Также семейные очаги в Ахтырке (4 человека), с. Казацком – 2 (17 человек), Духановке (4), Грузском (4), Кролевце (9), Вишневом (2). В восьми семьях 43 человека.
Госпитализировано 15 человек, 41 находится дома.
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