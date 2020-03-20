Как в условиях карантина живет село Казацкое Конотопского района, где у 18 человек подтвержден коронавирус? Как сообщил в ходе брифинга в облгосадминистрации и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский, в с. Казацкое Конотопского района установлено три контрольно-пропускных поста, где работают медики, представители полиции и ГСЧС.

В с. Казацкое зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, поэтому жители этого села находятся на усиленном карантинном режиме, практически в изоляции. «В село заезжает только спецтранспорт - лесные, агрофирмы, работающих в с. Казацкое, и транспорт, доставляющий на заказ жителей села пакеты с пищевыми продуктами. Пакеты подвозятся к каждому двору, остаются у ворот и затем забираются жителями, - рассказал Владимир Збаражский. - В отдельных случаях есть возможность выезда из села на собственном транспорте, но только для работников железной дороги, газового хозяйства и автозаправочных станций (этот вопрос проработан с комиссией ТЭБ и ЧС Конотопского района).