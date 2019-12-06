«Сумбуд» показал проект детсада на Эспланаде ДПТП «Сумбудпроект» на своей странице в Фейсбуке разместило эскизный проект детсада, который планируется в районе «Эспланада».

«Карантин и работа продолжается.

Мы продолжаем работать над проектами и имеем возможность ознакомить вас с новыми объектами. Разработана и утверждена концепция на уровне эскизного проекта нового комплекса из 2-х сблокированных детских садов на 220 и 180 мест в жилом комплексе Эспланада. А это значит, что дети нашего города получат садик, где будут воспитываться, общаться со сверстниками и успешно готовиться к школе.

Всем здоровья!», - говорится в сообщении.

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