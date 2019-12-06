«Сумбуд» показал проект детсада на Эспланаде

«Карантин и работа продолжается.
Мы продолжаем работать над проектами и имеем возможность ознакомить вас с новыми объектами. Разработана и утверждена концепция на уровне эскизного проекта нового комплекса из 2-х сблокированных детских садов на 220 и 180 мест в жилом комплексе Эспланада. А это значит, что дети нашего города получат садик, где будут воспитываться, общаться со сверстниками и успешно готовиться к школе.
Всем здоровья!», - говорится в сообщении.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко обещал, что как минимум рыть котлован начнут в 2019 году…
Члены планово-бюджетной депутатской комиссии Сумского горсовета не согласовали проектирование детсада на Эспланаде за счет паевых взносов АО «Сумбуд»....
Пока поставили только забор....