В Сумах участковый оперативно задержал велограбителя

В Сумах за помощью к полицейским обратился 54-летний местный житель. Он рассказал, что несколько минут назад оставил свой велосипед у входной двери магазина. А когда вышел, увидел, как на его двухколеснике уезжает неизвестный мужчина.
Как оказалось, недалеко от места происшествия находился участковый офицер полиции. Именно он, получив информацию о совершенном преступлении, учел направление движения злоумышленника и буквально в соседних дворах нашел его и задержал. Это оказался ранее судимый 27-летний сумчанин. Он даже не ожидал, что его так быстро найдут.
Правоохранители изъяли велосипед, а в отношении «любителя» чужого имущества открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Выяснив личность злоумышленника, сыщики буквально за час нашли и его самого, и отобранный у сумчанина гаджет....
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