В Сумах участковый оперативно задержал велограбителя Буквально несколько минут понадобилось, чтобы найти и разоблачить молодого человека, который покусился на чужое имущество.

В Сумах за помощью к полицейским обратился 54-летний местный житель. Он рассказал, что несколько минут назад оставил свой велосипед у входной двери магазина. А когда вышел, увидел, как на его двухколеснике уезжает неизвестный мужчина.

Как оказалось, недалеко от места происшествия находился участковый офицер полиции. Именно он, получив информацию о совершенном преступлении, учел направление движения злоумышленника и буквально в соседних дворах нашел его и задержал. Это оказался ранее судимый 27-летний сумчанин. Он даже не ожидал, что его так быстро найдут.

Правоохранители изъяли велосипед, а в отношении «любителя» чужого имущества открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.