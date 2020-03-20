На Сумщине будут контролировать соблюдение режима обсервации и самоизоляции граждан при помощи смартфонов Во время ежедневного брифинга по ситуации распространения коронавирусной инфекции в Сумской области начальница юридического отдела облгосадминистрации Светлана Калайдова сообщила об особенностях использования мобильного приложения «Дій вдома».

Приложение создано для предотвращения распространению COVID-19 в Украине путем осуществления мониторинга за соблюдением режима самоизоляции гражданами, которые обязательно должны его соблюдать.

Согласно постановлению Кабинета министров, такими лицами являются: те, кто вернулся из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19; которые контактировали с больными; которые болеют COVID-19 и находятся на домашнем лечении или имеют симптомы инфекции.

С помощью соответствующего мобильного приложения лицо должно зарегистрироваться в месте прохождения изоляции. Несколько раз в день он будет получать уведомления о необходимости загрузить подтверждение пребывания дома (FaceID, селфи и разовое снятие геолокации). Фото проверять на подлинность будут с помощью искусственного интеллекта.

Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда из колл-центра, который будет в телефонном режиме интересоваться состоянием здоровья и узнавать о потребностях. Именно таким образом будет осуществляться контроль.

В случае нарушения режима карантина, а не использование приложения фактически будет нарушением режима карантина, будут применены штрафные санкции (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн).

Следующие функции приложения «Дій вдома» будут предусматривать (если приложение будет эффективным) возможности заказа доставки продуктов и лекарств на дом.