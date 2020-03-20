Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:44423

В Сумах СБУ сделала выемку документов в мэрии

Сегодня, 8 апреля, Сумской городской совет посетили четверо работников УСБУ в Сумской области с целью получения доступа к документам о создании единого колл-центра городского совета.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов. По его словам, речь идет о модернизации линии «Службы 15-80» с созданием единого бесплатного колл-центра с присвоением номера типа «0-800» для жителей территориальной громады. По данным Андрея Баранова, эта идея возникла еще когда заместителем городского головы была Ольга Волошина. Тогда ей предоставлялись соответствующие поручения для реализации этого проекта, на несколько месяцев были приобретены лицензионные права для использования соответствующего программного обеспечения, но проект реализован так и не был.

Несколько недель назад в связи с этим в Сумской городской совет приходили представители СБУ. Им сообщили о готовности предоставить все необходимые документы. Сегодня, по словам Андрея Баранова, четыре сотрудника УСБУ приходили в отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения, где на их запрос предоставили необходимые документы. Выемка документов происходила в рамках расследования уголовного производства.

Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута сообщила, что прокомментирует эту ситуацию завтра.

Право Выемка документов Мэрия СБУ Служба 15-80 Сумской горсовет

По тематике

02.04.2020 17:23

На Сумщине дали два года условно за ретрансляцию российских каналов

По материалам Службы безопасности Украины осужден житель Середина-Буды, который незаконно распространял на территории Украины контент российских пропагандистских телеканалов, а также...

СБУ расследует причастность сумчанина к незаконному обменнику, действующий для нужд ЛНР
26.03.2020 10:44

СБУ расследует причастность сумчанина к незаконному обменнику, действующий для нужд ЛНР

Следственным отделом Управления СБ Украины в Сумской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных...

Президент назначил нового начальника СБУ в Сумской области
26.03.2020 08:18

Президент назначил нового начальника СБУ в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины....

В Сумах прекратила существование фракция «Оппозиционного блока»
25.03.2020 17:03

В Сумах прекратила существование фракция «Оппозиционного блока»

Сумские депутаты заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок» и объявили о создании депутатской группы «Оппозиционная платформа - За жизнь»....

Сумской горсовет соберется на сессию на ступеньках
25.03.2020 11:21

Сумской горсовет соберется на сессию на ступеньках

Заседание сессии Сумского городского совета решили провести не онлайн, а очно - сегодня, 25 марта, в 13.00....

Новости

В Сумах маршрутки будут возить только избранных
Вчера 14:47
В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Вчера 11:08
Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
07.04.2020 13:05
В Сумах СБУ сделала выемку документов в мэрии
Вчера 22:44
На Сумщине полиция задержала псевдоминера
Вчера 19:39
Пьяная сумчанка, остановленная патрульными, продолжила пить и при них (видео)
Вчера 17:59
Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных
Вчера 17:39
Сумщина получила 73 упаковки «Плаквенила» для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией
Вчера 17:31
Суд обязал НАБУ вернуть документы сумского Госгеокадастра
Вчера 17:20
В Сумах перенесли мусорный конкурс
Вчера 16:44
В Сумах участковый оперативно задержал велограбителя
Вчера 16:41
На Сумщине будут контролировать соблюдение режима обсервации и самоизоляции граждан при помощи смартфонов
Вчера 16:28
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.