В Сумах СБУ сделала выемку документов в мэрии Сегодня, 8 апреля, Сумской городской совет посетили четверо работников УСБУ в Сумской области с целью получения доступа к документам о создании единого колл-центра городского совета.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов. По его словам, речь идет о модернизации линии «Службы 15-80» с созданием единого бесплатного колл-центра с присвоением номера типа «0-800» для жителей территориальной громады. По данным Андрея Баранова, эта идея возникла еще когда заместителем городского головы была Ольга Волошина. Тогда ей предоставлялись соответствующие поручения для реализации этого проекта, на несколько месяцев были приобретены лицензионные права для использования соответствующего программного обеспечения, но проект реализован так и не был.

Несколько недель назад в связи с этим в Сумской городской совет приходили представители СБУ. Им сообщили о готовности предоставить все необходимые документы. Сегодня, по словам Андрея Баранова, четыре сотрудника УСБУ приходили в отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения, где на их запрос предоставили необходимые документы. Выемка документов происходила в рамках расследования уголовного производства.

Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута сообщила, что прокомментирует эту ситуацию завтра.